Labdarúgás

1 órája

A büntetők sem mentek! Elvérzett a Kozármisleny – VIDEÓ

Címkék#magyar kupa#ESMTK#HR-Rent Kozármisleny

Kvanduk Bence
A büntetők sem mentek! Elvérzett a Kozármisleny – VIDEÓ

Fotó: Sándor Judit

Nem kezdett nagy tempóban a HR-Rent Kozármisleny az ESMTK ellen a labdarúgó Magyar Kupa 4. fordulójában. Sőt, a harmadosztályú gárda az első negyedórában rá tudott ijeszteni az NB II.-es házigazdára. Igaz, a kék-fehérek B-kerettel álltak fel.

Ahogy haladt előre az összecsapás, úgy találtak rá egyre inkább játékukra a hazaiak, s vették át az irányítást. A szünethez közeledve pedig egy vendégszögletet követően Kócs-Washburn a saját térfeléről száguldott a tizenhatosig, de a vendégek kapusa remekül mozdult ki a kapujából, és még a lövés előtt felszedte a labdát.

A fordulást követően sem javult a játék, csak egy-két biztató átlövést mutathatott fel a Misleny, így jöhetett a ráadás. A hosszabbításban már megvoltak a kék-fehérek helyzetei, de egyszerűen semmi nem akart bemenni, két perccel a vége előtt a kapufán csattant a labda. Végül a szétlövésben három kihagyott büntető miatt kiesett a Misleny a kupából.

HR-Rent Kozármisleny–ESMTK 0–0 – büntetőkkel: 2–3
Labdarúgó Magyar Kupa, a legjobb tizenhatba jutásért. 
Kozármisleny: Oroszi – Bíró (Lengyel, 61.), Bodrogi, Horváth D., Nahirnij (Turi, 91.) – Dóra, Gazdag (Babinszky, 69.) – Szalka (Kocsis D., 69.), Pesti (Jelena, 79.), Kócs-Washburn – Zamostny (Bakó, 79.). Vezetőedző: Pinezits Máté.

Nem kezdett nagy tempóban a HR-Rent Kozármisleny az ESMTK ellen

 

