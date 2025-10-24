A Fradi sztárja korábbi pécsi csapattársai miatt vetkőzött gatyára (videó)

A magyar bajnok Ferencváros egygólos hátrányból fordítva 3-2-re nyert a Salzburg vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának csütörtök este játszott harmadik fordulós mérkőzésén. A találkozót követő ünneplés során az M4 Sport felvételeket készített arról is, hogy a lelátón helyet foglalók gyakorlatilag levetkőztetik Dibusz Dénest, az együttes csapatkapitányát. A PMFC korábbi hálóőre nagy örömmel dobálta ki a mérkőzésen viselt ereklyéket, s a Nemzeti Sportnak azt is elárulta, miért tette mindezt. Ausztriában élő rég nem látott barátok, korábbi pécsi, bacsi csapatársak kapták meg a nadrágot, mezt, és így tovább.