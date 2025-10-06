"A játék képe és a helyzetek száma alapján gólokkal kellett volna nyernünk" – értékelt Pinezits Máté

Kétszer is vezetett a HR-Rent Kozármisleny együttese hétvégén, előbb Babinszky Bence, majd Bakó Sámuel találataival, ám a 92. percben egyenlíteni tudott a Budafok, így osztozkodás történt a pontokon.

– A játék képe és a helyzetek száma alapján gólokkal kellett volna nyernünk. – kezdte Pinezits Máté, a Kozármisleny vezetőedzője. – Rengeteg helyzetet alakítottunk ki, óriási pozitívum, ahogy egy kolléga is fogalmazta, akár hazai pályán, akár otthon, bárki ellen játszunk, nemcsak partiban vagyunk, hanem fölényt tudunk kialakítani, ez nagy pozitívum, ami mutatja a srácok hozzáállását, játéktudását, a csapatnak a felfogását, a kollégáknak a hozzáadott értékét. Ami csalódás és nagyon zavar, hogy egy ilyen mérkőzés után, ahol 3-4 góllal kellett volna nyernünk, most nem az önfeledt örömöt látjuk az arcokon az öltözőben, búslakodnak a játékosok, pedig közben a teljesítményük 100%-os volt. Ezen csak mi saját magunk tudunk felülkerekedni, a pici apróságokat igyekszünk tovább javítani!

