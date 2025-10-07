A sombereki focipályán szerezték harminc esztendeje az évszázad nem gólját

A Lev Jasin-díjat (korábbi szovjet világklasszis) a labdarúgó-világbajnokságok legjobb hálóőrei szokták megkapni. De csak azok, akik az adott sorozatban legálisan védtek. Valami hasonlót érdemelt volna az a sombereki férfi, aki minden idők egyik legnagyobb bravúrját mutatta be. Úgy hárított egy lövést a Baranyai megyei I. osztályban, hogy pályára sem léphetett volna, mint az esemény egyik rendezője. A megmozdulásáért el is tiltotta a megyei szövetség, éppen tíz évre. Nem mostanában, hanem kereken harminc éve, 1995-ben.

A korabeli feljegyzések nem teljesen egyértelműek, de a beavatkozás tényét senki sem cáfolhatja meg. Akad viszont olyan játékos, aki ma is tisztán fel tudja idézni az egykori eseményeket. Az alapvető dolgokban meg eddig sem volt vita.

A Baranya megyei labdarúgó-bajnokságban, az akkori negyedik vonalban, a Somberek együttese a Felsőszentmárton gárdáját fogadta. A naptárak 1995. október 15-ét, vasárnapot mutattak. a kezdési időpont 13 óra 30 perc volt, a 10. játéknapon. A végeredmény 1-2 lett, a vendégek elvitték mindhárom pontot, de nem hétköznapi keretek között.

A szünetben még 1-1 volt az állás, ám az éllovas szentmártoniak a fordulás után ismét előnyhöz jutottak. Ezt követően a játékvezető megadott egy 11-est az otthoni gárdának.

A mintegy 250 drukker a lélegzetét visszafojtva várta az egyenlítést. Ehhez képest a lövés a kapufáról kipattant, ellentámadást indíthattak a vendégek. Gyorsan, fürgén, ahogyan azt tanítani szokták az edzők. Minél előbb el a saját háló környékéről a lasztit, növelni az előnyt, bebiztosítani az eredményt. Az 1-3 a hajrában nem lenne rossz részeredmény.

– Soha nem felejtem el a meghökkentő másodperceket – emlékezett vissza a nem mindennapi eseményre Ott József, a vendégek védője, aki később a PMFC-nél az NB I-ben is volt edző. - A csatárunk, Csalos Ferenc megugrott egy jó labdával, a somberekiek ugyanis nagyon feltolták a védekezésüket. Elhúzta a labdát a kimozduló kapus mellett, majd mintegy huszonöt méterről a gólvonal irányába lőtte a labdát.