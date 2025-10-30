október 30., csütörtök

TCR World Tour

19 perce

A tét már nem nyomja Michelisz vállát

Címkék#TCR World Tour#Yann Ehrlacher#Michelisz Norbert

Kvanduk Bence
A tét már nem nyomja Michelisz vállát

Fotó: Hyundai Motorsport GmbH / Paddocker

Nincs könnyű helyzetben a Hyundai baranyai világklasszisa, Michelisz Norbert a TCR World Tour idei utolsó előtti versenyhétvégéjén. Kínában 148 pontos hátrányból indít a listavezető Yann Ehrlacher-hoz képest, s tulajdonképpen csodának kellene történnie, hogy címet védhessen majd később Makaóban. Az persze szerencsés, hogy ezúttal plusz terhek nélkül száguldhat majd, s így jó esélyei lesznek arra, hogy több egységet gyűjtsön be, mint riválisai, s jóformán tét nélkül versenyezhet.

– Kínában, Csucsouban folytatódik a FIA TCR World Tour ezen a hétvégén, ahol már tavaly is versenyeztünk, jól ismerem a helyet. Megszabadulok a 40 kilós pluszsúlytól, aminek nagyon örülök. Három futam lesz, sok pontot lehet szerezni. A tavalyi teljesítményekből kiindulva versenyképesnek kell lennünk, dobogóért és győzelemért harcolhatunk – osztotta meg követőivel a sportoló.

 

