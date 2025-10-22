október 22., szerda

Kosárlabda

„Alighogy elkezdődött, máris vége…” – elköszönt a baranyai szakember

Kvanduk Bence
Fotó: Laufer László

Július 10-én jelentette be a Kozármisleny SE, hogy a kosárlabda szakosztály működését a jövőben segíti Bán Gábor, a PVSK-Veoliát működtető cég korábbi ügyvezetője, mint a vezetőség tagja. Erre azért is volt szükség, hogy az NB I. B. Zöld-csoportjába való fellépés okozta nehézségek, gazdasági kihívások már úgy érjék az egyesületet, hogy van egy tapasztal szakember a klubnál. Macska nagy lelkesedéssel kezdte a munkát, de ez a kaland most lezárult.

–A múlt pénteki bajnoki volt az utolsó mérkőzésem a Kozármisleny SE kosárlabdacsapatánál. Egyeztettem Tóth József szakosztályvezetővel, aki jelezte, nem tudja tovább finanszírozni a munkámat. Természetesen megértem a pénzügyi nehézségeket, ezért nem folytatom tovább a szakosztállyal kapcsolatos teendőim, fájó szívvel búcsúzom. További sok sikert és eredményes bajnoki szezont kívánok a Csirke Feri által vezetett csapatnak!” – írta ki közösségi oldalára a szakember.

