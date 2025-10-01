Aranyos hétvégén vannak túl a pécsi birkózók

A PTE-PEAC birkózói eredményes hétvégét zártak, amely során két rangos versenyen is szőnyegre léptek.

Szombaton Miskolcon a női Diákolimpián a fiatal versenyzők tettek le kiemelkedő teljesítményt. Szénási Kíra (U11, 50 kg) magabiztos birkózással a dobogó legfelső fokára állhatott. Zomborszki Diána (U11, 42 kg) ezüstérmes lett, míg Gyenis Emília (U15, 50 kg) ötödik.

Vasárnap Tatabányán az U23-as ob-n folytatták a szereplést a pécsiek. Soliman Yasmine (62 kg) arannyal, Soliman Youssef (86 kg) ezüsttel térhetett haza, míg Varga Regina (76 kg) és Törőcsik Márk (72 kg) bronzérmet szerzett. Vágvölgyi Zalán (72 kg) a nyolcadik helyen zárt.