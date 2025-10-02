Átgázolt ellenfelén a PMFC

A női labdarúgó Magyar Kupa nyolcaddöntőjében fölényes győzelmet aratott a PMFC NB I.-es csapata, 8–0-ra mosta le a másodosztályú Fehérvár FC-t idegenben.

A pécsiek már az első félidőben háromgólos előnyt építettek ki, majd a fordulás után tovább növelték különbségüket. A piros-feketék közül Tristan háromszor is betalált, de rajta kívül eredményes volt Tóth, Bolboaca, Gyánó, Égi és Kövesdi is.

Fehérvár FC–PMFC 0–8 (0–3)

Női labdarúgó Magyar Kupa, 4. forduló. Székesfehérvár. Vezette: Kovács (Hegedűs-Baráth, Tóth).

PMFC: Ronta – Kövesdi, Bolboaca, Acsádi – Bódis, Máté (Kiss, 46.), Balogh, Tristan, Gyánó (Kardos, 46.) – Turi (54.), Tóth Z. (Bocz, 46.). Edző: Bolboaca Augustin.

Gsz.: Tóth (22.), Bolboaca (35.), Gyánó (38.), Tristan (46., 50., 77.), Égi (58.), Kövesdi (81.).

Bolboaca Augustin: – Kitűnő játékot és hozzáállást mutattak a lányok. Megérdemelten arattunk győzelmet!