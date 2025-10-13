Átlagban több, mint 5 gól esett meccsekként a legváltozatosabb baranyai ligában

Csak egy csoportban van új listavezető. Kihasználta a Kölked botlását a Palotabozsok. Simán nyert az Egerág és a Szigetvár is, a legnagyobb arányú sikert pedig ismét a Szabadszentkirály csapata arathatta, minden csoportot figyelembe véve.

CZIBULKA–CSOPORT

EREDMÉNYEK: Hosszúhetény–Bányász TC 4–2, Sásd VSK–Újpetre KSE 4–0, Orfűi KSE–Egerág SE 0–8, Bogád Pogány SE–Mágocs VSK 3–1, ESE Hidas–MUSE Szászvár 2–0.

DOBOGÓSOK: 1. Egerág (+16) 12, 2. Hidas (+6) 12, 3. Bogád (+12) 10.

CSÍK–CSOPORT

EREDMÉNYEK: Mozsgói SE–Kökény SC 8–1, Gyód SK–Pogány Bogád SE 2–1, Drávaszabolcs SE–Szabadszentkirályi SE 3–12, Pellérd SE–BFA Szigetvár 2–5, Szalánta Hunyadi–Baksai SE 1–1.

DOBOGÓSOK: 1. Szigetvár (+31) 15, 2. Szabadszentkirály (+23) 13, 3. Mozsgó (+6) 9.

DÁRDAI–CSOPORT

EREDMÉNYEK: DSE 2020–Babarc BSE II 0–4, Báta KSE–Palotabozsok SE 0–5, Görcsönydobokai SE–Borjádi SE 0–8, Lippói KSE–Olasz 0–7, Kölkedi SE–GSH Töttös 4–4.

DOBOGÓSOK: 1. Palotabozsok (+28) 12, 2. Babarc (+20) 12, 3. Kölked (+20) 11.