Az elsőt és a másodikat kell legyűrni a pécsi focicsapatoknak

Kvanduk Bence
Fotó: Sándor Judit

Nem ez lesz a szezon legegyszerűbb hétvégéje a két pécsi NB III.-as labdarúgócsapatnak a Dél-nyugati csoportban. Egyfelől vasárnap 13 órakor a PTE-PEAC hazai környezetben a listavezető Nagykanizsával mérkőzik, másrészről 17 órától aPMFC a 2. pozícióban tanyázó Dunaújvárosnál villanthat.

Az egyetemisták legutóbb az Iváncsa ellen egy szűk vereséget szenvedtek el, így egész biztosan javítani szeretnének, ugyanakkor ellenfelük ritkán hajlandó pontokat adni. Csupán az Érd és a Szekszárd szerezte meg az összeset a kanizsaiak ellen, s az újvárosiak egyet.

A piros-feketék az MTK II. elleni ikszet követően nagyon vágynak arra, hogy egy dobogóst megfogjanak, s egy pontra megközelítsék, ugyanakkor a Dunaújvárost még senkinek nem sikerült legyőznie idén, azaz 12 meccse veretlen. Ezt a szériát pedig nem most, hazai pályán szeretné megszakítani.

