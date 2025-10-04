Az utolsó negyedben elkapta a farkasok torkát a Panthers, és már nem engedte

Az NB I. B. Piros-csoportjának 2. fordulójában megszerezte idei első győzelmét egy kemény meccsen Miskolcon a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata. A Panthers az első negyedben hatpontos hátrányba került, s még a záró tíz percet is hátrányban kezdte, de ott már az első percekben megmutatta, semmi mással nem elégszik meg, csak a sikerrel. Nyolccal ellépet Sértő Ádám együttese a farkasoktól, s rutinosan lezárta a meccset.

Peka Bau-MEAFC Wolves–PVSK-Veolia 91–95 (25–19, 18–22, 26–26, 22–28)

Férfi kosárlabda NB I. B., Piros-csoport, 2. forduló.

PVSK: Balogh Sz. 10, Molnár M. 26/9, Czermann 12/3, Kertész 6, Djordevics 21/6. Csere: Plézer 14/3, Gadácsi 4, Werner 2, Rácz G., Ravasz. Vezetőedző: Sértő Ádám.