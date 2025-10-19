október 19., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Az utolsó utáni pillanatban bukott pontot a pécsi focicsapat

Kvanduk Bence
Hatalmasat küzdött Iváncsán a PTE-PEAC labdarúgócsapata az NB III. 12. fordulójában. A hazaiak ugyan a 67. percben vezetést szereztek, de Pressing góljával úgy tűnt a 86.-ban elcsípnek egy pontot a pécsiek. Végül ez nem jött össze, mert Kasza a ráadás 4. percében ismét megrezgette Pandur hálóját.

Iváncsa–PTE-PEAC 2–1 (0–0)
Labdarúgó NB III., Dél-nyugat, 12. forduló.
PEAC: Vaga D. (Pandur, 64.) – Varga B., Than (Hawkins, 80.), Encz, Czimmerman – Győri B., Bozóki – Kaszás B. (Kaszás G., 80.), Ócsai, Orlovics (Major, 70.) – Pressing. Edző: Molnár Gábor.
Gólszerzők: Monroi (67.), Kasza B. (90+4.), ill. Pressing (86.).

