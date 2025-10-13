Tovább folytatódik a tavalyi bajnok szenvedése

Már az ötödik fordulót tapossák a baranyai együttesek az izgalmak tárházában.

A Kétújfalu vette el a Beremend hibátlan szezonját a baranyai másodosztályban

Fotó: Kétújfalu

Hazai környezetben megszerezte első idei győzelmét a Misinai Sasok együttese a PEAC III ellen, Kordé Bencééknek az utolsó percekben jött össze a fordítás. A szombati játéknap másik összecsapásán, a Kétújfalu–Beremend találkozón elveszették 100%-os mérlegüket a vendégek. Azt követően, hogy Dobrosiék eddig remekeltek a szezonban, most egy porszem csúszott a gépezetbe. Somogyi 86. percben szerzett találatának köszönhetően ugyanis a hazai csapat örülhetett végül.

Vasárnap nem jött össze a győzelem a Sombereknek sem Szajkon meglepetésre, a himesháziak pedig hármat lőttek a Boda Diana kapujába.

Óriási meglepetésre nem tudott győzedelmeskedni, az Ócsárd a Lánycsók otthonában még úgy sem, hogy a második játékrészt végig emberelőnyben játszhatták a sárga mezesek. Ennek következtében nagy adu került a fordulóban pihenőjét töltő Szederkény kezébe, amely így az egyetlen 100%-os csapat maradt a baranyai Premier League-ben.

Az 5. kör zárómeccsén tovább folytatódott a tavalyi bajnok kálváriája. Idén sok nehézséggel kell szembenéznie a zöld mezes alakulatnak, ezúttal az újonc Pécsvárad ellen szenvedtek vereséget hazai környezetben, s így utolsó előtti helyen állnak öt fordulót követően, csak a Sasokat megelőzve.

Baranyai II. osztály

Misinai Sasok–PTE PEAC III. 2–1 (0–1)

Misinai Sasok: Bodovics – Rostás (Kovács, 70.), Ecet (Balog, 46.), Fáy, Kádár (Balaskó, 63.) – Várszegi, Szabó – Kiss, Walter, Mészáros (Kordé, 63.) – Takács. Vezetőedző: Grósz Szilárd.

PEAC III.: Pandur – Rab, Pfeiffer, Amigya, Neményi – Molnár (Turi, 55.), Pál (Szabó, 60.), Lovas, Pásztor (Grassy, 67.), Fehér (Kónya, 46.) – Tóth. Vezetőedző: Fazakas András.

GÓLSZERZŐK: Kordé (81.). Walter (84.) ill. Tóth (24.)

Kétújfalui SE–Beremendi Építők 1–0 (0–0)

Kétújfalu: Fabi – Perintfalvi, Bizderi, Katona, Joós (Földesi, 75.)– Klózer, Serdán, Rónai – Varga Z., Somogyi, Németh N. (Gyalus, 89.) Vezetőedző: Varga Zoltán.

Beremend: Székely – Nozica, Svegál, Müller, Hegedűs – Kisfalvi, Teszárik, Róth – Dobrosi, Halász, Fülöp (Dudás, 21.). Vezetőedző: Wienert Zsolt.

GÓLSZERZŐK: Somogyi L. (86.)