Tovább folytatódik a tavalyi bajnok szenvedése
Alaposan megleptek minket a csapatok. Szinte mindenhol borult a papírforma. baranyai II. osztályban.
Már az ötödik fordulót tapossák a baranyai együttesek az izgalmak tárházában.
Hazai környezetben megszerezte első idei győzelmét a Misinai Sasok együttese a PEAC III ellen, Kordé Bencééknek az utolsó percekben jött össze a fordítás. A szombati játéknap másik összecsapásán, a Kétújfalu–Beremend találkozón elveszették 100%-os mérlegüket a vendégek. Azt követően, hogy Dobrosiék eddig remekeltek a szezonban, most egy porszem csúszott a gépezetbe. Somogyi 86. percben szerzett találatának köszönhetően ugyanis a hazai csapat örülhetett végül.
Vasárnap nem jött össze a győzelem a Sombereknek sem Szajkon meglepetésre, a himesháziak pedig hármat lőttek a Boda Diana kapujába.
Óriási meglepetésre nem tudott győzedelmeskedni, az Ócsárd a Lánycsók otthonában még úgy sem, hogy a második játékrészt végig emberelőnyben játszhatták a sárga mezesek. Ennek következtében nagy adu került a fordulóban pihenőjét töltő Szederkény kezébe, amely így az egyetlen 100%-os csapat maradt a baranyai Premier League-ben.
Az 5. kör zárómeccsén tovább folytatódott a tavalyi bajnok kálváriája. Idén sok nehézséggel kell szembenéznie a zöld mezes alakulatnak, ezúttal az újonc Pécsvárad ellen szenvedtek vereséget hazai környezetben, s így utolsó előtti helyen állnak öt fordulót követően, csak a Sasokat megelőzve.
Baranyai II. osztály
Misinai Sasok–PTE PEAC III. 2–1 (0–1)
Misinai Sasok: Bodovics – Rostás (Kovács, 70.), Ecet (Balog, 46.), Fáy, Kádár (Balaskó, 63.) – Várszegi, Szabó – Kiss, Walter, Mészáros (Kordé, 63.) – Takács. Vezetőedző: Grósz Szilárd.
PEAC III.: Pandur – Rab, Pfeiffer, Amigya, Neményi – Molnár (Turi, 55.), Pál (Szabó, 60.), Lovas, Pásztor (Grassy, 67.), Fehér (Kónya, 46.) – Tóth. Vezetőedző: Fazakas András.
GÓLSZERZŐK: Kordé (81.). Walter (84.) ill. Tóth (24.)
Kétújfalui SE–Beremendi Építők 1–0 (0–0)
Kétújfalu: Fabi – Perintfalvi, Bizderi, Katona, Joós (Földesi, 75.)– Klózer, Serdán, Rónai – Varga Z., Somogyi, Németh N. (Gyalus, 89.) Vezetőedző: Varga Zoltán.
Beremend: Székely – Nozica, Svegál, Müller, Hegedűs – Kisfalvi, Teszárik, Róth – Dobrosi, Halász, Fülöp (Dudás, 21.). Vezetőedző: Wienert Zsolt.
GÓLSZERZŐK: Somogyi L. (86.)
Szajki SE–Kaitz Agro SK Somberek 1–1 (0–0)
Szajk: Szentmártoni – Krämer, Cikora A. (Ambrus, 83.), Blandl, Stefán – Grain, Bódis (Magyar, 69.), Neubauer, Sághy, Kollár – Cikora Zs. (Berecz, 79.) Vezetőedző: Bitter Imre.
Somberek: Seregi – Bakó, Gulyás, Balogh (Keszthelyi, 83.), Jordán (Michelisz, 74.) – Matus, Szabó D. (Marosi, 62.), Sovák (Bencze, 58.), Csizmazia (Szabó Zs., 83.)– Fehér, Mester. Vezetőedző: Kvanduk János.
GÓLSZERZŐK: Cikora (58. –büntetőből) ill. Fehér (66.)
Boda Diana–Himesházi KSE 0–3 (0–1)
Boda: Bene – Bertha (Halápi, 69.), Szabados (Szreda, 63.), Snobl, Rigó – Kolonits B, Székelyhidi, Baráth, Kántor (Kabashi S., 55.) – Szőlősi (Kolonits I., 73.), Kelemen. Vezetőedző: Kolonits István.
Himesháza: Wermuthweisz – Svegál D. (Töreki, 86.), Bazsonyi, Balogh, Timár (Kismándor, 82.), Körmöczi – Bíró, Svegál M., Rang (Tarró, 90.)– Novák, Botos. Vezetőedző: Suba János.
GÓLSZERZŐK: Timár (14.), Balogh (71.), Bíró (78.)
Közműépker Lánycsók SE–Ócsárd SE 1–1 (0–0)
Lánycsók: Bednár – Schneider, Alföldi (Szabó, 90.), Bérces (Váradi, 84.) – László, Sas V., Papp (Elekes, 78.), Verbulecz (Kiss, 73.) – Simó, Sas A. Vezetőedző: Brecska László.
Ócsárd: Berki – Lukács, Auer, Gulyás (Horváth Sz., 66.), Balogh (Takács, 82.) – Kocsis, Pretzl, Pálfi, Mang (Horváth Gy., 61.) – Gokl, Kovácsevics (Kapusi, 61.). Csapatvezető: Duka György.
GÓLSZERZŐK: László (56.) ill. Lukács (83.)
- Kiállítva: Simó (46.)
Véménd KSE–Pécsváradi Spartacus SE 1–2 (0–1)
Véménd: Herold – Sebestyén, Tompa, Forray, Varga – Schiffler (Farkas, 46.), Kovács, Mészáros (Nagy, 58.), Béres – Hock, Zimmer. Vezetőedző: Bíró Ferenc.
Pécsvárad: Matesz – Fábos, Tóth, Vörös, Racskó – Dénes-Gál, Dorn (Takács, 58.), Schmidt – Zsigra, Dénes, Stercz (Mireider, 88.). Vezetőedző: Szigeti Endre.
GÓLSZERZŐK: Forray (84.) ill. Stercz (23.), Zsigrai (62.).