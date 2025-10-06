Pozíció csere történt a tabella legtetején a baranyai Premier Leauge-ben

Megannyi izgalommal kápráztattak el minket ismét a baranyai II. vonal együttesei.

Élre állt a Szederkény a baranyai II. vonalban

Fotó: Szederkény

A negyedik fordulóban megszerezte idei második győzelmét a Pécsváradi Spartacus csapata, amely a Szajkot múlta felül 1–0-ra. A vasárnapi játéknap csúcsrangadóval indult, hiszen a bajnoki címre kacsingató Ócsárd fogadta a Véménd gárdáját, azaz a tavalyi bajnokot. Pálfiék remek játékkal felül is múlták a vendégeket, s továbbra is 100%-as idén, ám pillanatnyilag mégis visszacsúsztak a második helyre.

Ennek oka, hogy az Ócsárd hiába nyert 4–2-re, a Szederkény hetet lőtt a Kétújfalu alakulatának, s így jobb gólarányuknak köszönhetően élre álltak a baranyai másodosztály tabelláján. Nem csak ők maradtak továbbra is 100%-osok, de a harmadik hibátlan gárda sem botlott. Ennek oka, hogy a Beremend hazai pályán hármat vágott a Misinai Sasok együttesének, ezzel továbbra is stabilan tartják dobogós helyezésüket az idei versenyfutásban. Szintén a vasárnapi játéknapon múlta felül a duplázó Novák Balázzsal felálló Himesháza a lánycsókiakat, míg a Boda is három ponttal térhetett haza a pécsi, PEAC III ellen vívott kirándulásukat követően.

A következő fordulóban pihenő hetes lesz a Szederkény, így egy esetleges győzelem következtében visszaállhatna az élre az Ócsárd, amely Lánycsókra látogat. A bajnoki harmadik Beremend pedig Kétújfalura utazik tovább folytatni idei remek szériáját.

Baranyai II. osztály:

Pécsváradi Spartacus SE–Szajki SE 1–0 (0–0)

Pécsvárad: Bölcskei– Schmidt, Pohli, Vörös, Tóth– Keszler, Kovács, Fábos, Dorn, Dénes-Gál – Zsigrai. Vezetőedző: Szigeti Endre.

Szajk: Szentmártoni – Schnell (Bitter, 75.), Bódis, Blandl, Magyar (Lutz, 91.) – Sághy, Grain, Neubauer, Mintál (Schochter, 90.) – Cikora A. (Nagy, 91.), Cikora Zs. Vezetőedző: Szugfill Róbert.

GÓLSZERZŐK: Stercz (62.)

Ócsárd SE–Véménd KSE 4–2 (4–0)

Ócsárd: Berki – Lukács, Balogh, Gulyás, Bencze (Horváth Á., 90.) – Mang (Takács, 84.), Pálfi (Kovácsevics, 79.), Pretzl, Auer – Gokl (Horváth Gy., 75.), Kapusi (Kocsis, 66.). Csapatvezető: Duka György

Véménd: Herold – Forray, Sebestény, Tompa, Varga – Mészáros, Kovács, Schiffler (Kocsi, 71.) – Hock (Oláh, 79.), Zimmer, Farkas. Vezetőedző: Bíró Ferenc.

GÓLSZERZŐK: Varga (5. – öngól), Pálfi (21., 44.), Pretzl (45.) ill. Zimmer (54.), Forray (61.)