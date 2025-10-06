október 6., hétfő

Labdarúgás

5 órája

Pozíció csere történt a tabella legtetején a baranyai Premier Leauge-ben

Címkék#Szederkény#Pécsváradi Spartacus#Premier Leaug

Élre tört egy csapat hétvégén. A gólkülönbségnek köszönhetően új listavezető van a baranyai II. osztályban.

Puskás Patrik

Megannyi izgalommal kápráztattak el minket ismét a baranyai II. vonal együttesei.  

baranya
Élre állt a Szederkény a baranyai II. vonalban
Fotó: Szederkény

A negyedik fordulóban megszerezte idei második győzelmét a Pécsváradi Spartacus csapata, amely a Szajkot múlta felül 1–0-ra. A vasárnapi játéknap csúcsrangadóval indult, hiszen a bajnoki címre kacsingató Ócsárd fogadta a Véménd gárdáját, azaz a tavalyi bajnokot. Pálfiék remek játékkal felül is múlták a vendégeket, s továbbra is 100%-as idén, ám pillanatnyilag mégis visszacsúsztak a második helyre.

Ennek oka, hogy az Ócsárd hiába nyert 4–2-re, a Szederkény hetet lőtt a Kétújfalu alakulatának, s így jobb gólarányuknak köszönhetően élre álltak a baranyai másodosztály tabelláján.  Nem csak ők maradtak továbbra is 100%-osok, de a harmadik hibátlan gárda sem botlott. Ennek oka, hogy a Beremend hazai pályán hármat vágott a Misinai Sasok együttesének, ezzel továbbra is stabilan tartják dobogós helyezésüket az idei versenyfutásban. Szintén a vasárnapi játéknapon múlta felül a duplázó Novák Balázzsal felálló Himesháza a lánycsókiakat, míg a Boda is három ponttal térhetett haza a pécsi, PEAC III ellen vívott kirándulásukat követően.  

  • A következő fordulóban pihenő hetes lesz a Szederkény, így egy esetleges győzelem következtében visszaállhatna az élre az Ócsárd, amely Lánycsókra látogat. A bajnoki harmadik Beremend pedig Kétújfalura utazik tovább folytatni idei remek szériáját. 

Baranyai II. osztály:

Pécsváradi Spartacus SE–Szajki SE 1–0 (0–0)

Pécsvárad: Bölcskei– Schmidt, Pohli, Vörös, Tóth– Keszler, Kovács, Fábos, Dorn, Dénes-Gál – Zsigrai. Vezetőedző: Szigeti Endre.
Szajk: Szentmártoni –  Schnell (Bitter, 75.), Bódis, Blandl, Magyar (Lutz, 91.) – Sághy, Grain, Neubauer, Mintál (Schochter, 90.) – Cikora A. (Nagy, 91.), Cikora Zs. Vezetőedző: Szugfill Róbert.
GÓLSZERZŐK: Stercz (62.)

Ócsárd SE–Véménd KSE 4–2 (4–0)

Ócsárd: Berki – Lukács, Balogh, Gulyás, Bencze (Horváth Á., 90.) – Mang (Takács, 84.), Pálfi (Kovácsevics, 79.), Pretzl, Auer – Gokl (Horváth Gy., 75.), Kapusi (Kocsis, 66.). Csapatvezető: Duka György
Véménd: Herold – Forray, Sebestény, Tompa, Varga – Mészáros, Kovács, Schiffler (Kocsi, 71.) – Hock (Oláh, 79.), Zimmer, Farkas. Vezetőedző: Bíró Ferenc.
GÓLSZERZŐK: Varga (5. – öngól), Pálfi (21., 44.), Pretzl (45.) ill. Zimmer (54.), Forray (61.)

Himesházi KSE–Közműépker Lánycsók SE 2–1 (1–1)

Himesháza: Wermuthweisz – Svegál M. (Kismándor, 69.), Bazsonyi, Nagyfalusi, Balogh – Rang, Timár (Bíró, 46.), Körmöczi, Svegál D. (Töreki, 82.), Botos – Novák. Csapatvezető: Balogh András.
Lánycsók: Kengyel – Varga, Schneider, Bérces, Papp T. (Váradi, 65.) – Halas (Verbulecz, 88.), Lóki (Román, 82.), Bérces, László, Kiss (Sas A., 74.) – Sas A. Vezetőedző: Brecska László.
GÓLSZERZŐK: Novák (47. – büntetőből, 55.), László F. (12.)

PTE PEAC III–Boda Diana 0–1 (0–1)

PEAC III.: Pandur – Stang, Amigya, Belák (Telbisz, 52.), Turi (Tallósi, 61.) – Szabó (Rab, 52.), Pál, Neményi, Markovics, Lovas – Fehér (Molnár, 58.). Vezetőedző: Fazakas András. 
Boda: Bene – Szabó (Snobl, 39.), Kabashi, Szabados, Rigó – Baráth, Duraku (Bertha, 66.), Székelyhidi (Kántor, 77.), Szőlősi (Halápi, 66.) – Kolonits, Kelemen. Technikai Vezető: Kolonits István.
GÓLSZERZŐK: Baráth (8.)

Szederkényi SE–Kétújfalui SE 7–0 (2–0)

Szederkény:  Andorkó – Dénes (Tomin, 68.), Kopeczky, Spannenberger, Mándity – Bárány (Czibere, 61.), Cseke, Werner V., Ignácz – Hoffmann (Hegedűs, 68.), Hidasi. Vezetőedző: Tasselmájer Adrián.
Kétújfalu: Gyalus (Fani, 68.) – Katona, Földesi (Klauz, 61.), Tóth, Bizderi – Klózer, Szabó (Serdán, 61.), Németh (Gyenis, 68.), Rónai – Joós (Barkóczy, 63.), Varga Z.. Vezetőedző: Varga Zoltán.
GÓLSZERZŐK: Ignácz (22., 50., 83.), Kopeczky (39., 60., 65., 77.).

Beremendi Építők–Misinai Sasok 3–0 (1–0)

Beremend: Székely – Sztojka (Kosztics, 90.), Svegál (Dudás, 88.), Müller, Hegedűs –Teszárik (Török, 79.), Kisfalvi (Nozica, 84.), Fürdős – Dobrosi, Halász, Fülöp. Vezetőedző: Wienert Zsolt.
Misinai Sasok: Akaró – Sánta, Szabó (Grósz, 46.), Győrdi, Kádár – Kordé (Bodovics, 74.), Várszegi, Walter, Balog (Kovács, 76.)– Mészáros, Takács. Vezetőedző: Grósz Szilárd.
GÓLSZERZŐK: Kisfalvi (25.), Hegedűs (68.), Dobrosi (89.) 

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
