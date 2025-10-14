október 14., kedd

Helén névnap

14°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

36 perce

Berobban az Európa-Kupa: spanyol ellenfele lesz a pécsieknek

Címkék#NKA#Lointek Gernika Bizkaia#Zseljko Djokics

Szerdán megérkeznek az Európa-Kupa küzdelmek a Lauber Dezső Sportcsarnokban.

Puskás Patrik

Szenzációs formában kezdték az évet a pécsi lányok, s most egy spanyol csapatot fogadhatnak vendégségbe. 

Zseljko Djokics legénysége ezúttal a Lointek Gernika Bizkaia ellen szállhat csatába. A tavalyi szezonban, hazája legjobbait is képes volt megtréfálni a baszk együttes, így magas szintű fókuszáltságra lesz szüksége a pécsi lányoknak. 

Idei formájukat tekintve mindenesetre valós esélyekkel léphet pályára az NKA gárdája, viszont szurkolóikra ezúttal is számítanak Studerék. Nem csoda, hisz remek hangulatot képesek teremtetni a nézőik, ami szerda este 18.00-tól is nagy löket lenne számukra, 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu