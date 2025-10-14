Berobban az Európa-Kupa: spanyol ellenfele lesz a pécsieknek

Szenzációs formában kezdték az évet a pécsi lányok, s most egy spanyol csapatot fogadhatnak vendégségbe.

Zseljko Djokics legénysége ezúttal a Lointek Gernika Bizkaia ellen szállhat csatába. A tavalyi szezonban, hazája legjobbait is képes volt megtréfálni a baszk együttes, így magas szintű fókuszáltságra lesz szüksége a pécsi lányoknak.

Idei formájukat tekintve mindenesetre valós esélyekkel léphet pályára az NKA gárdája, viszont szurkolóikra ezúttal is számítanak Studerék. Nem csoda, hisz remek hangulatot képesek teremtetni a nézőik, ami szerda este 18.00-tól is nagy löket lenne számukra,