Kosárlabda
36 perce
Berobban az Európa-Kupa: spanyol ellenfele lesz a pécsieknek
Szerdán megérkeznek az Európa-Kupa küzdelmek a Lauber Dezső Sportcsarnokban.
Szenzációs formában kezdték az évet a pécsi lányok, s most egy spanyol csapatot fogadhatnak vendégségbe.
Zseljko Djokics legénysége ezúttal a Lointek Gernika Bizkaia ellen szállhat csatába. A tavalyi szezonban, hazája legjobbait is képes volt megtréfálni a baszk együttes, így magas szintű fókuszáltságra lesz szüksége a pécsi lányoknak.
Idei formájukat tekintve mindenesetre valós esélyekkel léphet pályára az NKA gárdája, viszont szurkolóikra ezúttal is számítanak Studerék. Nem csoda, hisz remek hangulatot képesek teremtetni a nézőik, ami szerda este 18.00-tól is nagy löket lenne számukra,
