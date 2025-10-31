október 31., péntek

2 órája

Beröffent a pécsi úthenger, s már a Szpari se Bódogtalan

Címkék#bama podcast#Civilek a pályán#labdarúgás#PMFC#HR-Rent Kozármisleny

Verhetetlen pécsi kosarascsajok, nehéz helyzetben lévő együttesek, kispadot kapó PMFC-ikon és Adamcsek kiállítása is szóba került a legújabb podcastünkben.

Bama.hu
Beröffent a pécsi úthenger, s már a Szpari se Bódogtalan

Fotó: Sándor Judit

Volt miről beszélgetnie sportújságíróinknak a Kozármisleny kupabúcsúját, a Szentlőrinc Békéscsaba elleni rangadóját követően, de természetesen a PMFC helyzete, s a hibátlan női kosárcsapat sem kerülte el figyelmüket.

 

Bama.hu podcast

