Bama.hu podcast
1 órája
Beröffent a pécsi úthenger, s már a Szpari se Bódogtalan
Verhetetlen pécsi kosarascsajok, nehéz helyzetben lévő együttesek, kispadot kapó PMFC-ikon és Adamcsek kiállítása is szóba került a legújabb podcastünkben.
Fotó: Sándor Judit
Volt miről beszélgetnie sportújságíróinknak a Kozármisleny kupabúcsúját, a Szentlőrinc Békéscsaba elleni rangadóját követően, de természetesen a PMFC helyzete, s a hibátlan női kosárcsapat sem kerülte el figyelmüket.
