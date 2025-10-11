Bosszantó hibákból jöttek a gólok: elvitte Pécsről a három pontot a Szeged

A PMFC ugyanis azt a Szegedi együttest fogadta, amely már bizonyította a szezon során is, hogy bárki ellen tud meglepetést okozni.

Nem volt ez másképp szombaton sem. A 35. percben előnybe kerültek a vendégek, melyre Bocz Virág góljával még tudott reagálni a piros mezes csapat, de a 75. percben jött Popovic második találata, amely megpecsételte a találkozó sorsát.

Nem kesereghetnek ugyanakkor sokáig Turi Boriék, elvégre szerdán már a Puskás Akadémiával kell összecsapniuk egy kemény mérkőzésen.

PMFC–Kész-ST. Mihály-Szeged 1–2 (0–1)

PMFC: Bednar – Bolboaca, Balogh R. (Máté, 58.), Acsádi, Bocz – Kardos, Égi, Tristan – Farkas J. (Bódis L., 71.), Tóth (Turi, 46.), Horváth K. (Gyánó, 46.) Vezetőedző: Bolboaca Augustin.

Gólszerzők: Bocz (68.) ill. Popovic (35., 75.)