Brutális sérülést szenvedett a baranyai csapat védője: hosszú kihagyás vár rá

Hosszú kényszerpihenő vár Ampete-Bello Evans Teye-re, a Bogád Pogány SE futballistájára.

Fotó: Bogád

A 20 éves védő egy szerencsétlen érkezés következtében maradt földön, s úgy tűnt súlyos sérülést szenvedett. Ez később be is igazolódott. A kórházba szállított Evans térde és sípcsontja is komolyan megsérült, többszörös törést állapítottak meg nála.

Vélhetően jó ideig nem léphet pályára a futballista, akiknek még az ellenél Mágocs VSK is jobbulást kívánt.

