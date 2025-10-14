október 14., kedd

Brutális sérülést szenvedett a baranyai csapat védője: hosszú kihagyás vár rá

Címkék#Mágocs VSK#Bogád Pogány SE#Ampete-Bello Evans Teye

Puskás Patrik

Hosszú kényszerpihenő vár Ampete-Bello Evans Teye-re, a Bogád Pogány SE futballistájára. 

Hosszú kihagyás vár Evensre
Fotó: Bogád

A 20 éves védő egy szerencsétlen érkezés következtében maradt földön, s úgy tűnt súlyos sérülést szenvedett. Ez később be is igazolódott. A kórházba szállított Evans térde és sípcsontja is komolyan megsérült, többszörös törést állapítottak meg nála. 

Vélhetően jó ideig nem léphet pályára a futballista, akiknek még az ellenél Mágocs VSK is jobbulást kívánt. 

A kommentek között megtekinthető a sérülés:

