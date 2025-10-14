Labdarúgás
46 perce
Brutális sérülést szenvedett a baranyai csapat védője: hosszú kihagyás vár rá
Hosszú kényszerpihenő vár Ampete-Bello Evans Teye-re, a Bogád Pogány SE futballistájára.
A 20 éves védő egy szerencsétlen érkezés következtében maradt földön, s úgy tűnt súlyos sérülést szenvedett. Ez később be is igazolódott. A kórházba szállított Evans térde és sípcsontja is komolyan megsérült, többszörös törést állapítottak meg nála.
Vélhetően jó ideig nem léphet pályára a futballista, akiknek még az ellenél Mágocs VSK is jobbulást kívánt.
A kommentek között megtekinthető a sérülés:
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre