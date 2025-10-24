Kézilabda
Csodára lenne szüksége a Bányásznak
Fotó: Török János
A Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata rendkívül nehéz helyzetbe került, amikor Melnicsuk Viktort visszarendelte kölcsönből a Balatonfüred, s ez a Gyöngyös elleni 28–19-es vereségben is visszatükröződött.
Az NB I. azonban nem áll meg azért, hogy a Bányász rendezhesse a sorokat, így szombaton 18 órakor újabb kihívással kell az együttesnek szembenéznie. Nem is akármilyennel, hiszen az ország egyik legerősebb csapata érkezik Komlóra, a Tatabánya. Ugyan az elmúlt években a Bányász-rangadón sikerült meglepetést okoznia Jerkovicséknak, most olyan helyzetben vannak, amikor ehhez tényleg csodára lenne szükségük.
