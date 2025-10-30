október 30., csütörtök

Birkózás

2 órája

Csodás hétvégét zártak a pécsi tehetségek

Címkék#bravúr#PEAC#Utánpótlás Birkózó Csapatbajnokság

Bama.hu

Remekeltek a hétvégén a pécsi sportolók, akik részt vettek Utánpótlás Birkózó Csapatbajnokságon. A PEAC versenyzői 17 klub közül egészen a negyedik helyig küzdötték fel magukat. Az egyetemistáknak 13 birkózója szállt csatába, s mind kihozták magukból a maximumot, így igazán nagyszerű hétvégét zártak.

Fotó: Löffler Péter

Garamvölgyi Gábor: – Az előzetes elvárás a hat közé jutás volt. Bravúrnak értékelem a 4. helyet, talán alá is írtam volna előre, de ennél sokkal őrültebb vagyok. Most mégis az fáj, hogy egy hajszálon múlt a döntőbe kerülés, és még ennél is kevesebben múlt a bronzérem megszerzése. Ennek ellenére, a szombati napon nem volt nálam boldogabb edző! Mert ilyen csapatom van. Emberfeletti teljesítmények egyénenként, csapatként pedig olyan összetartás, ami mindenki elismerését kivívta.

 

 

