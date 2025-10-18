Csúnya vereségbe rohant bele a Bányász

Tudni lehetett, hogy az NB I. 6. fordulójában óriási kihívással kell szembenéznie a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapatának, hiszen nem csak a Gyöngyössel kellett szembenéznie idegenben, hanem azzal a ténnyel is, hogy már Melnicsuk nélkül kell folytatnia. Már az összecsapás első félidejében is leszakadt hárommal ellenfeléről a Bányász, de a fordulást követően már egyáltalán nem tudta tartani a tempót, s így kilencgólos vereséget szenvedett.

Gyöngyös–Carbonex-Komló 28–19 (12–9)

Férfi kézilabda NB I. 6. forduló.

Komló: Vyunyk, Ágoston – Ág 1, Balogh N., Szöllősi O., Varga Sz., Urbán 3, Borsos 1, Jerkovics 1, Ács P. 1, Gulyás G. 4 (4), Dontsov 2, Pauló, Menyhárt 2, Zennadi 4. Vezetőedző: György László.