Kosárlabda
1 órája
Dupláznának a héten izraeli riválisuk ellen
Azt követően, hogy kedd este 50–78-ra nyert az NKA Universitas Pécs csapata az Európa-kupa 3. fordulójában, ismét az Elitzur Ramla ellen játszhatnak a csajok. Csütörtökön 18.00-tól már tényleg hazai együttesként léphetnek pályára izraeli riválisukkal szemben a Lauber Dezső Sportcsarnokban.
Zselko Djokic legénysége remek játékkal múlta felül a sárga mezeseket, s csütörtökön is hasonló sikerre számítanak, valamint arra, hogy ezúttal is fergeteges hangulatot teremtenek szurkolóik számukra.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre