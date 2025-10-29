Dupláznának a héten izraeli riválisuk ellen

Azt követően, hogy kedd este 50–78-ra nyert az NKA Universitas Pécs csapata az Európa-kupa 3. fordulójában, ismét az Elitzur Ramla ellen játszhatnak a csajok. Csütörtökön 18.00-tól már tényleg hazai együttesként léphetnek pályára izraeli riválisukkal szemben a Lauber Dezső Sportcsarnokban.

Zselko Djokic legénysége remek játékkal múlta felül a sárga mezeseket, s csütörtökön is hasonló sikerre számítanak, valamint arra, hogy ezúttal is fergeteges hangulatot teremtenek szurkolóik számukra.