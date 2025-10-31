Labdarúgás
1 órája
Ebben a ligában bármi megtörténhet: ezért érdemes követni
Legutóbb volt olyan csoport, ahol átrendeződött az élmezőny, így ismét nagy izgalmak várnak a vármegyei III. vonal 7. fordulójában, bárhol lehet meglepetés.
CZIBULKA-CSOPORT
November 1., Szombat: Sásd–Bányász TC (13.30.)
November 2., Vasárnap: Komló II.–Orfű, Hosszúhetény–Egerág, Bogád–Újpetre, Hidas–Mágocs (13.30.)
CSÍK-CSOPORT
November 1., Szombat: Mozsgó–Pogány (13.30.)
November 2. Vasárnap: Vajszló–Szabadszentkirály, Drávaszabolcs–Gyód, Pellérd–Kökény, Szalánta–Szigetvár (13.30)
DÁRDAI-CSOPORT
November 1., Szombat: Dunaszekcső–Szársomlyó (13.30)
November 2., Vasárnap: Báta–Borjád, Görcsönydoboka–Lippó, Töttös–Palotabozsok, Kölked–Babarc BSE II. (13.30).
