Eddigi legjobb eredményét aratta a pécsi tehetség

Noha az időjárás nem volt kecsegtető hétvégén, remek eredményeket zsebeltek be hétvégén a PVTC tehetségei. Az F16-osok idei utolsó kiemelt kategóriás versenyén Varga Barnabás két iszonyatosan nehéz ellenfelet is búcsúztatva döntőbe jutott.

Azt sajnálatos módon fel kellett adnia, de így is szerzett egy ezüstérmet a párosban elért bronz mellé, amelyet Juhász Mártonnal (Bíbic TC) párosban szerzett meg. Varga egyéniben eddigi legjobb eredményét aratta, s erre igazán büszkén tekinthet majd vissza.