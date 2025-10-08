október 8., szerda

Tenisz

1 órája

Eddigi legjobb eredményét aratta a pécsi tehetség

Címkék#PVTC#Varga Barnabás#Bíbic TC

Puskás Patrik

 Noha az időjárás nem volt kecsegtető hétvégén, remek eredményeket zsebeltek be hétvégén a PVTC tehetségei. Az F16-osok idei utolsó kiemelt kategóriás versenyén Varga Barnabás két iszonyatosan nehéz ellenfelet is búcsúztatva döntőbe jutott. 

Azt sajnálatos módon fel kellett adnia, de így is szerzett egy ezüstérmet a párosban elért bronz mellé, amelyet Juhász Mártonnal (Bíbic TC) párosban szerzett meg. Varga egyéniben eddigi legjobb eredményét aratta, s erre igazán büszkén tekinthet majd vissza. 

