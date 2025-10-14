Labdarúgás
1 órája
Edzőt váltott a kék-fehér mezes baranyai együttes
Szendrő Zoltán múlt héten bejelentette, hogy nem folytatja tovább a Himesházi KSE kispadján a Baranya vármegyei II. osztályban. A Boda Diana ellen már meg is volt a lehetősége bemutatkozni az új mesternek a kék-fehérek kispadján.
A Kozármislenyben és Majoson is megfordult Suba János vette át a vezetőedzői posztot, akivel rögtön győzedelmeskedni tudott a Himesháza együttese.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre