Edzőt váltott a kék-fehér mezes baranyai együttes

Szendrő Zoltán múlt héten bejelentette, hogy nem folytatja tovább a Himesházi KSE kispadján a Baranya vármegyei II. osztályban. A Boda Diana ellen már meg is volt a lehetősége bemutatkozni az új mesternek a kék-fehérek kispadján.

A Kozármislenyben és Majoson is megfordult Suba János vette át a vezetőedzői posztot, akivel rögtön győzedelmeskedni tudott a Himesháza együttese.