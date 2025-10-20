október 20., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Egy Barátok Közt epizódban nincs annyi fordulata, mint a pécsi és a véméndi meccsen

Két igazán fordulatos találkozót is élvezhettek a baranyai futballrajongók Baranya vármegyei II. osztály 6. fordulójában, de a listavezető Ócsárd, s üldözője, a Szederkény simán hozta a meccsét.

Kvanduk Bence
Fotó: People Images/Shutterstock

Sokáig állta a sarat a középmezőny végén tanyázó Boda Diana SE az éllovas Ócsárd ellen, de a 63. percben Lukács Gergő megtörte a vendégeket, s Kocsis László, valamint Horváth Szilárd nyugodttá tette a hajrát.

Igazán megnehezítette a PEAC III. együttesének dolgát az utolsó előtti Kétújfalu. Ugyan Rab már a 7. percben megszerezte a vezetést az egyetemieknek, Németh Norisz gyorsan válaszolt. Az első játékrész közepén Pfeiffer ismét a pécsiek oldalára billentette a mérleget, de a szünet után fordítottak a vendégek. Németh megszerezte második gólját, s Somogyi is betalált. A hajrában sokkolta a PEAC ellenfelét, 5 perc alatt duplázott Husznai, s megnyerte a hazaiaknak a meccset.

Hasonlóan alakult a Véménd–Szajk-összecsapás is. Farkas már az első tíz percben megszerezte a vezetést a hazaiaknak, de Sághy percekkel később egyenlített. A 25. percig Tompa duplázott, de Bódis, illetve Grain ismét egálba hozta a meccset. A 78. percben Kovács Róbert szerezte meg a pontokat a véméndieknek.

K. Ócsárd SE–Boda Diana SE 3–0 (0–0)
Gólszerzők: Lukács G. (63.), Kocsis L. (77.), Horváth Sz. (87.).

Véménd KSE–Szajki SE 4–3 (3–2)
Gólszerzők: Farkas K. (9. – büntetőből), Tompa (14., 25.), Kovács R. (78.), ill. Sághy (11.), Bódis (43.), Grain (58.).

Pécsváradi Spartacus SE–Közműépker Lánycsók SE 1–3 (0–1)
Gólszerzők: Zsigrai (77. – büntetőből), ill. Román (28.), Sas (63.), Váradi (90+3.).

Himesházi KSE–Misinai Sasok 4–2 (2–2)
Gólszerzők: Rang (21.), Novák B. (43.), Svegál (49.), Balogh Sz. (64.), ill. Takács K. (6.), Walter (40.).

PTE-PEAC III–Kétújfalui SE 4–3 (2–1)
Gólszerzők: Rab (7.), Pfeiffer (22.), Husznai (83., 88.), ill. Németh N. (18., 50.), Somogyi L. (55.).

Szederkényi SE–Kaitz Agro SK Somberek 3–1 (0–0)
Gólszerzők: Ignácz O. (57.), Werner (67.), Hergenrőder (83.), ill. Fehér J. (86.).

