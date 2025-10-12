október 12., vasárnap

Kosárlabda

1 órája

Egy negyedet veszített csak, de mégsem nyert az NKA

Címkék#kosárlabda#NKA#NKA Universitas Pécs#Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

Szombathelyre utazott az NKA Universitas Pécs, a férfi kosárlabda NB I. 3. fordulójában egy igazán kemény ellenfélhez.

Puskás Patrik

Noha a félidőig remekül tartotta magát Bojan Salatics legénysége, a harmadik negyedre való fordulást követően túl magas fokozatra kapcsoltak a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely játékosai, sikerült 10 pont fölötti előnyt kialakítaniuk, ami behozhatatlannak bizonyul. 

A záró játékrészt ismét az NKA nyerte, már túl nagy volt a csapat hátránya, s így végül 87–80 lett a végeredmény a hazaiak javára.

Pohto Kenny Sebastian Daniel, az NKA legértékesebb játékosa a Falco elleni mérkőzésen: – Sok kicsi dolgon múlott a mai győzelem, nehezen értünk vissza a védekezésekhez, ezen próbálunk majd javítani. A hangulat jó volt, a saját szurkolóinkat jobban szeretem. Csak előre fogunk nézni, csak a meccsre fogunk fókuszálni.

Falco-Vulcano Szombathely–NKA Universitas Pécs 87–80 (18–18, 14–15, 34–22, 21–25)

Férfi Kosárlabda NB I., 3. forduló.

NKA: Csarapics 11, Rátgéber T., DURMO 20/1, Meleg 11/1, POHTO 24. Csere: 6, Mezőfi 2, Brbaklics, Lukácsi 6/2, Bor. Edző: Bojan Szalatics

