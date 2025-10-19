október 19., vasárnap

Labdarúgás

Egy pontot tudott megszerezni emberelőnyben a PMFC

Címkék#Orbán#PMFC#Labdarúgó NB III

Egy pontot tudott megszerezni emberelőnyben a PMFC

Fotó: Löffler Péter

Kemény rangadót vívott a PMFC az MTK II. ellen a labdarúgó NB III. 12. fordulójában, s a 27. percben hátrányba is került. A fordulást követően viszont szinte azonnal óriási lehetőséget kapott a Pécs, amikor Törőcsik megkapta második sárgáját. Emberelőnyben sokáig meddő volt a piros-feketék fölénye, de aztán a 87. percben Varga Donát jobbról érkező kemény beadása Orbánról a kapuba pattant. A ráadásban ahhoz is nagyon közel járt a Pamacs, hogy minden pontot begyűjtsön, Novák közeli fejese egy védő kezén lassult le, de a játékvezető nem ítélt büntetőt, így maradt az 1–1.

PMFC–MTK II. 1–1 (0–1)
Labdarúgó NB III., Dél-nyugat, 12. forduló.
PMFC: Helesfay – Galacs, Ikonomou, Németh M., Berekali – Bukovics (Csörgő, 66.), Pintér (Novák Zs., 66.), Jásper, Hegedűs (Varga D., 81.) – Horváth P. (Orbán K., 74.), Helesh (Beke, a szünetben). Edző: Vas László.
Gólszerzők: Orbán (87.), ill. Szűcs P. (27.).

