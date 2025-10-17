október 17., péntek

Labdarúgás

58 perce

Egyben az élmezőny: sokan lehetnek még esélyesek a dobogóra

Címkék#PVSK#Nagykozár KSE#Sport36 Komlói Bányász

A 8. forduló következik a Baranya vármegyei I. vonal küzdelmeiben, lassan már tippmixen se érné meg a bajnokaspiráns Mohács ellen fogadni.

Puskás Patrik

Takács Lajos együttese ugyanis irdatlan mennyiségben termeli a gólokat, s a pontokat is idén, vélhetően utóbbiból ismét hármat gyűjtenének Villányban.

A dobogóért viszonyt egyelőre sokan lehetnek még versenyben, a jelenleg második Nagykozár a Vasút utcában folytatná idei jó szereplését a PVSK ellen, a Sport36 Komlói Bányász pedig a PTE PEAC II felülmúlásával állna vissza a dobogóra, ami nem kis kihívás, s igazi rangadónak ígérkezik. 

Szombaton farkasszemet nézhet egymással a tabella alsó két helyét elfoglaló Bóly és Siklós, míg vasárnap háromesélyes küzdelemben léphet pályára egymás ellen a 9 pontos Harkány és a szintén 9 pontos Sellye gárdája.

VÁRMEGYEI I. OSZTÁLY

OKTÓBER 18., SZOMBAT: Villány TC–Mohácsi TE 1888 , PVSK–Nagykozár KSE, Bólyi SE–Alpassport Siklós (14.30.), PTE PEAC II.– Sport36 Komlói Bányász (18.00.)

OKTÓBER 12., VASÁRNAP: Gyógyfürdő Harkány–VSK Sellye (13.00).

