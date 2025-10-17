október 17., péntek

Egyik válogatottunk a siralomvölgybe, a másik a mennyek kapujába lépett

Címkék#bama podcast#PMFC#Civilek a pályán#Magyarország U17

Fontos mérkőzést játszott a héten a felnőtt és az U17-es magyar labdarúgó-válogatott. Előbbi Portugáliában szerzett egy pontot, utóbbi csúfos vereséget szenvedett. Szakértőink egyik találkozó kapcsán se fogták vissza magukat.

Bama.hu

Válogatott szünetet tartottak a Civilek is, így ezúttal a Portugália–Magyarország 2–2, valamint a Magyarország U17–Csehország U17 1–7 került terítékre a PMFC mellett.

Hallgasd meg videán 

vagy Spotify-on

 

Bama.hu podcast

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
