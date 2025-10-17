Bama.hu podcast
3 órája
Egyik válogatottunk a siralomvölgybe, a másik a mennyek kapujába lépett
Fontos mérkőzést játszott a héten a felnőtt és az U17-es magyar labdarúgó-válogatott. Előbbi Portugáliában szerzett egy pontot, utóbbi csúfos vereséget szenvedett. Szakértőink egyik találkozó kapcsán se fogták vissza magukat.
Válogatott szünetet tartottak a Civilek is, így ezúttal a Portugália–Magyarország 2–2, valamint a Magyarország U17–Csehország U17 1–7 került terítékre a PMFC mellett.
Hallgasd meg videán
vagy Spotify-on
