Elfogyott a végére az NKA lendülete

Jól kezdett az NKA Universitas Pécs férfikosárlabda-csapata az NB I. 5. fordulójában Kecskeméten. Az első hét percet uralta, s így tízzel is el tudott lépni vendéglátójától, amiből csak egy keveset tudott lefaragni a hazai gárda az első pihenőig.

A folytatásban aztán Ivkovics Sztojan együttese megmutatta, hogy nem adja könnyen a sikert az akadémistáknak, fordítani is tudott, de a nagyszünetre már ismét négypontos előny volt az NKA-nál.

A fordulás után kiélezett maradt a csata, s a végére elfogyott teljesen a Pécs lendülete, így újabb vereséget szenvedett.

Kecskemét–NKA Universitas Pécs 77–72 (17–23, 20–18, 19–16, 21–15)

Férfi kosárlabda NB I., 5. forduló.

Kecskemét: Wittmann 7/3, Seppälä 18/6, Dautovics 6, Tomasevics 11/6, Karahodzics 13. Csere: Scholl 4, Jarvi 16/9, Ivkovics 2, Kelenföldi. Edző: Ivkovics Sztojan.

NKA: Csarapics 11/3, Bogdanovics 6, Lukácsi 20/18, Durmo 14, Meleg 8. Csere: Pohto 4, Brbaklics 3, Mezőfi 3, Rátgéber, Bor 3/3. Edző: Bojan Szalatics.