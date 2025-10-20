Elherdálta előnyét a pécsi együttes

Megadta magának az esélyt a PTE-PEAC, hogy remek eredményt érjen el a férfi NB I. B-ben a Szeged tehetségei ellen. A döntetlenre lehozott első félidő után rákapcsoltak a pécsiek, és hárommal is el tudtak lépni a vendéglátótól, de az utolsó negyed órában akadozott támadásban a gépezet, így 5 gólos vereséget szenvedtek. A találkozón Szabó Gergely volt a Pécs legeredményesebb játékosa 8 góllal, Vass Ákos és Dobrai Dávid 6–6 találattal követte. Eredmény: Szeged U21–PTE-PEAC 32–27.

Kovács Gábor vezetőedző értékelése: – Az első félidőt jól hoztuk le, ami jobban hasonlított egy halotti torhoz, mint egy NB I. B. férfi bajnoki mérkőzéshez. A második félidőt jól kezdtük, megadtuk magunknak az esélyt, amit aztán közös erővel nagyon csúnyán elherdáltunk. Elemzésre szorul az, hogy amikor eredményességben is és lelkileg is előnyben voltunk, mi történhetett.