október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Elherdálta előnyét a pécsi együttes

Címkék#PTE-PEAC#NB I B#Dobrai Dávid#Vass Ákos

Bama.hu

Megadta magának az esélyt a PTE-PEAC, hogy remek eredményt érjen el a férfi NB I. B-ben a Szeged tehetségei ellen. A döntetlenre lehozott első félidő után rákapcsoltak a pécsiek, és hárommal is el tudtak lépni a vendéglátótól, de az utolsó negyed órában akadozott támadásban a gépezet, így 5 gólos vereséget szenvedtek. A találkozón Szabó Gergely volt a Pécs legeredményesebb játékosa 8 góllal, Vass Ákos és Dobrai Dávid 6–6 találattal követte. Eredmény: Szeged U21–PTE-PEAC 32–27.

Kovács Gábor vezetőedző értékelése: – Az első félidőt jól hoztuk le, ami jobban hasonlított egy halotti torhoz, mint egy NB I. B. férfi bajnoki mérkőzéshez. A második félidőt jól kezdtük, megadtuk magunknak az esélyt, amit aztán közös erővel nagyon csúnyán elherdáltunk. Elemzésre szorul az, hogy amikor eredményességben is és lelkileg is előnyben voltunk, mi történhetett. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu