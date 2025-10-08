október 8., szerda

Úszás

2 órája

Elismerésben részesült Konkoly Zsófia

Címkék#PSN Zrt – Pécsi Sportiskola#Konkoly Zsófia#Baranya Vármegyei Príma díj

Bama.hu

Október 3-án csütörtökön adták át a 2025-ös Baranya Vármegyei Príma díjakat a Puchner Kastélyszállóban.

Konkoly Zsófia a PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola remeklő paralimpikonja, s aki nemrégiben a legeredményesebb magyar sportoló volt a szingapúri para úszó világbajnokságon, is a díjazottak között volt. 
Konkoly, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának alumnája, Magyar Sport kategóriában vehette át az elismerést. 

A PSN kiválósága nem csupán sportolóként, hanem emberként is remek példakép. Amikor épp nem úszik, aktívan támogatja a hazai parasport fejlődését, s segíti a para sportolók fejlődését, igyekszik őket inspirálni.

Teljesen megérdemelten részesült tehát újabb kitüntetésben Konkoly Zsófia, aki idén is rendkívül eredményes évet élhet át edzőjével Jancsik Árpáddal együtt, aki szintén nemrégiben kapott egy jelentős elismerést munkája miatt. Utóbbi valószínűsíthetően szintén nagyon büszke tanítványára, s osztozik vele örömén.

