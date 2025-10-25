október 25., szombat

Elképesztőt fordított a Panthers

Kvanduk Bence
Forrás: PVSK

Sokan talán temették már a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapatát, amikor az első negyedben átrohant rajta a vendég Újbuda MAFC, de a Panthers bizonyította, hogy mekkora szíve van. A 21 pontos hátrányt gőzerővel kezdték ledolgozni Molnár Mátyásék, s szórták a pontokat. Így pedig a záró tíz percet már egálból kezdhették, és nem is lassítottak, így végül nyolcpontos győzelmet arattak.

PVSK-Veolia–Újbuda MAFC 106–98 (17–36, 33–20, 29–23, 27–19)
Férfi kosárlabda NB I. B., Piros-csoport, 4. forduló.
PVSK: Balogh Sz. 12, Molnár M. 34/15, Rácz G. 6/3, Kertész D. 2, Djordjevics 29/6. Csere: Czermann 2, Werner 8, Plézer 13/6, Gadácsi, Sitku.Vezetőedző: Sértő Ádám.

