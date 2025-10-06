Előadást tart Rátgéber László az MTA Székházban

2025 október 7-én kedden, délután 17.00-tól az Egészség Akadémia 2.0 programsorozat kapcsán előadást tart Dr. habil. Rátgéber László az MTA PAB Székházban. A téma amiről beszélni fog a kosárlabdában legendásnak mondható szakember a „Mozgás és Sport: Tudomány, Technológia, Művészet”. Részvételi díj nincs az előadásra, de regisztrációhoz kötött a megjelenés.