október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

12°
+15
+8
Kosárlabda

3 órája

Előadást tart Rátgéber László az MTA Székházban

 2025 október 7-én kedden, délután 17.00-tól az Egészség Akadémia 2.0 programsorozat kapcsán előadást tart Dr. habil. Rátgéber László az MTA PAB Székházban. A téma amiről beszélni fog a kosárlabdában legendásnak mondható szakember a „Mozgás és Sport: Tudomány, Technológia, Művészet”. Részvételi díj nincs az előadásra, de regisztrációhoz kötött a megjelenés. 

