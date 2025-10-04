Élre törtek hétvégén a pécsiek

A negyedik fordulón is túl vannak a pécsi csapatok az OB I/B-s vízilabda 2025/26-os idényében. Potyogtak a gólok bőséggel.

Elsőként a PVSK-Mecsek Füszért vízilabdázói ugrottak medencébe, az ASI DSE otthonában, ahol ismét szárnyaltak Lajkó Marcellék. Noha egy negyedik jól tartotta magát a hazai csapat, utána taroltak a pécsiek. Győzelmüknek hála, az élre ugrott a Vasút.

PVSK-Mecsek Füszért–ASI DSE 8–22 (3–3, 1–6, 2–7, 2–6)

PVSK gólszerzők: Matesz 4, Aranyi 3, Tóth Gili 3, Arató 3, Holl 2, Mészáros 2, Schlapp-Molnár 2, Lajkó 1, Sipos 1, Rusai 1.

A másik pécsi csapatnak ezúttal nem jött ki ennyire jól a lépés. Kemény ellenféllel kellett szembe szállnia a PEAC Mighty Bullsnak, mivel Ceglédre utaztak. Veiték nem is bírták tartani az iramot a hazai együttessel, s így mind a négy negyedet elbukva vereséget szenvedtek a jelenleg harmadik helyet elfoglaló gárda ellen.

Ceglédi VSE–PTE PEAC Mighty Bulls 15–7 (4–2, 3–2, 4–1, 4–2)

PEAC gólszerzők: Veit 2, Drégely 2, Kőszegi 2, Gelencsér 1.