Elsüllyedt a fordulás után a Panthers

Komoly vereséget szenvedett az NB I. B. Piros-csoportjának 4. fordulójában a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata. Az első félidőben ugyan még biztató jeleket mutatott a Panthers, komoly előny is volt nála, de a második félidőben léket kapott a védelme, s elsüllyedt a Fót otthonában.

Phoenix-MT Fót–PVSK-Veolia 106-91 (25-29, 25-20, 32-22, 24-20)

Férfi kosárlabda NB I. B., Piros-csoport, 4. forduló.

PVSK-Veolia: Balogh Sz. 15/3, Czermann 7/3, Molnár M. 14/6, Plézer 20/15, Djordjevics 14. Cs.: Kertész 10/3, Werner 2, Gadácsi 3/3, Sitku, Rácz 6/6, Harka. Vezetőedző: Sértő Ádám.