Kerekesszékes kosárlabda

7 perce

Érmet szereztek a Magyar Kupában

Címkék#PTE-PEAC Rolling Bas#Galambos Ferenc#Vojtek Aurél

Érmet szereztek a Magyar Kupában

Forrás: PTE-PEAC

Nagyszerűen teljesített a PTE-PEAC Rolling Basket kerekesszékes kosárlabdacsapata a Magyar Kupában, így éremmel térhetett haza. A pécsiek nyakába a bronz került ezúttal. A Nyíregyházát győzték le a helyosztón. A csapat tagjai: Vojtek Aurél csapatkapitány, Burai Rikárdó, Galambos Ferenc, Gálosi László, Schmidt Róbert, Mogyorósi András játékos-edző, Janovics László csapatvezető.

 

