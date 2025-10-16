Kerekesszékes kosárlabda
Érmet szereztek a Magyar Kupában
Forrás: PTE-PEAC
Nagyszerűen teljesített a PTE-PEAC Rolling Basket kerekesszékes kosárlabdacsapata a Magyar Kupában, így éremmel térhetett haza. A pécsiek nyakába a bronz került ezúttal. A Nyíregyházát győzték le a helyosztón. A csapat tagjai: Vojtek Aurél csapatkapitány, Burai Rikárdó, Galambos Ferenc, Gálosi László, Schmidt Róbert, Mogyorósi András játékos-edző, Janovics László csapatvezető.
