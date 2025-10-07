október 7., kedd

Labdarúgás

2 órája

Erre még a Trollfoci is felfigyelt! – szinte percenként lőtt gólt a baranyai játékos

Bama.hu

Gyakran láthatunk különleges eredményeket a baranyai csapatoktól, de vannak olyanok, amelyek az ország másik pontjain is osztatlan sikert aratnak.

Ilyen volt a 2021/22-es szezonban a Regionális U14-es bajnokság Dél-Nyugati csoportjában a PVSK–Nagyatád mérkőzés, amire finom kifejezés, hogy potyogtak a gólok. A találkozón, amiről a héten a Trollfoci is megemlékezett, a pécsiek játékosa Stefán Hunor tizennyolc alkalommal vette be a rivális kapuját.

Stefán a 3. percben kezdte a gólgyártást, s ezt követően betalált a 12., 13., 15., 25., 43., 44., 52., 53., 56., 58. majd a 64. és a 77. perc között még a korábbinál is magasabb fokozatra kapcsolt, mivel tizenhárom perc leforgása alatt hét alkalommal is betalált. Az összecsapást végül 52-0-ra nyerte meg a PVSK.

A játékos, aki azóta a HR-Rent Kozármisleny utánpótlását erősíti, valószínűleg élete eddigi legemlékezetesebb mérkőzését játszotta akkor, s még sokáig emlékezni fog rá. 

A Trollfoci posztja:

 

