október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Ez igen! Lerántotta az élről a Misleny a Kispestet (KÉPGALÉRIA)

Címkék#NB II#labdarúgás#HR-Rent Kozármisleny

Kvanduk Bence
Ez igen! Lerántotta az élről a Misleny a Kispestet (KÉPGALÉRIA)

Fotó: Sándor Judit

Nagyszerű teljesítményt nyújtva felülmúlta a forduló előtt még listavezető Budapest Honvédot a HR-Rent Kozármisleny a labdarúgó NB II. 10. fordulójában. A kék-fehérek korán gólt szereztek. Turi hosszú indítását Baki hazatette Tujvelhez, de a kapus telibe lőtte a labdával Babinszkyt, ami így a kapuba pattant.

Bravúros mislenyi győzelem a Honvéd ellen

Fotók: Sándor Judit

A 30. percben ugyan Kántor egyenlített, a fordulást követően ismét előnybe került a Misleny. Egy hosszú indítást követően Jelena két védőn is átjutott, majd távolról kilőtte a jobb alsót.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–BUDAPEST HONVÉD 2–1 (1–1)
Labdarúgó NB II., 10. forduló. 
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró, Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics, Kocsis – Szalka (Jelena, a szünetben), Bakó, Máté – Babinszky (Artem, 88.). Edző: Pinezits Máté. 
HONVÉD: Tujvel – Ujváry, Szabó A. (Zuigéber, 60.), Baki, Csontos, Hangya – Pekár (Kállai, 77.) – Gyurcsó Á. (Sigér, 77.), Szamosi (Somogyi Á., 39.), Medgyes Z. (Csonka B., 77.) – Kántor K. Edző: Feczkó Tamás.
Gsz.: Babinszky (7.), Jelena (58.), ill. Kántor (30.).

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu