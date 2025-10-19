Ez igen! Lerántotta az élről a Misleny a Kispestet (KÉPGALÉRIA)

A 30. percben ugyan Kántor egyenlített, a fordulást követően ismét előnybe került a Misleny. Egy hosszú indítást követően Jelena két védőn is átjutott, majd távolról kilőtte a jobb alsót.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–BUDAPEST HONVÉD 2–1 (1–1)

Labdarúgó NB II., 10. forduló.

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró, Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics, Kocsis – Szalka (Jelena, a szünetben), Bakó, Máté – Babinszky (Artem, 88.). Edző: Pinezits Máté.

HONVÉD: Tujvel – Ujváry, Szabó A. (Zuigéber, 60.), Baki, Csontos, Hangya – Pekár (Kállai, 77.) – Gyurcsó Á. (Sigér, 77.), Szamosi (Somogyi Á., 39.), Medgyes Z. (Csonka B., 77.) – Kántor K. Edző: Feczkó Tamás.

Gsz.: Babinszky (7.), Jelena (58.), ill. Kántor (30.).