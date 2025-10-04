október 4., szombat

Labdarúgás

2 órája

Fájó vereséget mértek a kék mezes baranyai csapatra

Címkék#Gyógyfürdő Harkány#Tavali#PEAC-Harkány asd asd PTE PEAC II

PEAC II.–Harkány találkozóval folytatódott a baranyai I. osztály 6. fordulója.

Puskás Patrik

Két hasonló játékerőt képviselő gárda nézhetett farkasszemet. Noha a fürdővárosiak várhatták bíztatóbban az összecsapást sorozatban három győztes meccsel a hátuk mögött, mégis más forgatókönyv szerint zajlott a küzdelem.

Az első félidőben Gelencsér Bálint büntetőjének hála megszerezte a vezetést a PEAC, majd az utolsó 20 perc alatt még háromszor betaláltak az egyetemisták, akik ezzel fájó vereséget mértek a harkányiakra.

PTE PEAC II.–Gyógyfürdő Harkány 4–0 (1–0)

PEAC II: Varga – Lukács (Farkas, 57.), Kaszás, Kiss (Fehér, 46.), Győri – Wittenberger, Stang, Nimmerfroh, Feldusz – Gelencsér B. (Németh, 46.), Gelencsér G. (Telbisz, 87.) Vezetőedző: Fazakas András.
Harkány: Király – Fischer, Kelemen (Szabó, 26., Keresztes 87.), Csernyánszky, Mozsgai – Körmendi (Nemes, 84.), Tar A., Fésűs – Gergics (Hajdu, 68.), Tavali, Molnár. Vezetőedző: Szabó Zsolt.
Gólszerzők: Gelencsér B. (22. – büntetőből), Gelencsér G. (73., 83.), Németh (89.)

 

