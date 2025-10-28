október 28., kedd

Karate

1 órája

Fantasztikus: két bronzéremmel tértek haza a mohácsi karatékák az Európa-bajnokságról!

Címkék#Európa bajnokság#Mohácsi TE 1888#eredmények

Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu)
Forrás: Mohácsi TE 1888

Két bronzéremmel a tarsolyukban tértek haza a Mohácsi TE 1888 karatékái a Lignano Sabbiadoróban megrendezett wado-kai Európa-bajnokságról. Horváth Attila az U14-es kumite kategóriában ért el 3. helyezést, Gyöngyösi Zoé pedig a magyar csapattal kumitében szintén bronzérmes lett.

– Augusztus közepe óta tartott a felkészülés az olaszországi Wado-Kai Európa-bajnokságra. Versenyzőink válogatott edzéseken vettek részt, valamint itthoni klubunkban is keményen dolgoztak - tekintett vissza a mohácsiak edzője, Dallos Éva. – Hatalmas utat tettünk meg, nemcsak kilométerben, hanem lélekben is. Amikor elindultunk Lignano Sabbiadoróba, egyetlen nagy álmunk volt: Mohács városának legalább egy érmet hazahozni. Ma büszkén mondhatjuk, sikerült!

Horváth Attila az U14-es kumite kategóriában 3. helyezést ért el. Gyöngyösi Zoé angol ellenfele ellen küzdött hatalmas elszántsággal, és a magyar csapattal kumitében szintén 3. helyezett lett. Szabadi Izabella ukrán ellenfele ellen mutatta meg kitartását, mindössze minimális pontkülönbséggel maradt alul.

– Zoé, Izabella és Attila példamutató, szívós küzdelme mindannyiunkat büszkeséggel tölt el.  Ez az eredmény nemcsak a miénk, ez Mohácsé. Hálásak vagyunk a szülőknek, a támogatóknak, és különösen Mohács városának az adományokért és a biztatásért, amelyek lehetővé tették, hogy elindulhassunk ezen az úton. Minden egyes éremben benne van az otthonról hozott szeretet, biztatás és hit. Az út ezzel nem ér véget: folytatjuk az edzéseket, keményen dolgozunk, hogy jövőre Cipruson, a következő Európa bajnokságon, még fényesebb eredményeket érhessünk el – zárta gondolatait Dallos Éva.

