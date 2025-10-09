Farkasok érkeznek a komlói katlanba

Az 5. fordulóban, tehát egy nagyon veszélyes gárda látogat a baranyaiakhoz, akik idén még hibátlanok hazai pályán, s a NEKA és a Ferencváros legyőzésével is bizonyították, hogy aki ellátogat hozzájuk, annak bizony nem lesz egyszerű dolga.

Nem szabad lebecsülni ugyanakkor a rivális gárdát, mivel a keretük bővelkedik a kézilabdában jól csengő nevekkel. Az ellenfél keretét erősíti többek között az irányító Juhász Ádám, a bal átlövő Theodoros Boskos (görög), a jobb átlövő Marko Panic (bosnyák), a kapus Zernovic (szlovák) és a beállós Marino Maric. Utóbbi nyolcvanötszörös horvát válogatottnak mondhatja magát.

A magyar élvonalban korábban kétszer találkozott egymással a Komló és a BFR, s mindkettő Bányász sikerrel zárult. Előbbi a 2022/23-as idényben esett Kilvinger Bálint irányításával (29–38), míg a másik már Marosán György vezetésével (40–34). Utóbbi találkozón Melnicsuk Viktor 14 gólt lőtt, akinek a találataira vélhetően most is számítani fognak a Carbonex-Komló szurkolói.