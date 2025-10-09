október 9., csütörtök

Dénes névnap

16°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Farkasok érkeznek a komlói katlanba

Címkék#NEKA#Bányász#Carbonex-Komló#Theodoros Boskos#Zernovic

Noha jelenleg az előkelő 6. helyet foglalja el a Carbonex-Komló csapata a K&H Férfi Ligában, senkit sem szabad lebecsülniük. Október 10-én este 6 órakor a Budai-Farkasok Rév gárdája érkezik a Komlói Sportközpontba.

Puskás Patrik

Az 5. fordulóban, tehát egy nagyon veszélyes gárda látogat a baranyaiakhoz, akik idén még hibátlanok hazai pályán, s a NEKA és a Ferencváros legyőzésével is bizonyították, hogy aki ellátogat hozzájuk, annak bizony nem lesz egyszerű dolga.

Nem szabad lebecsülni ugyanakkor a rivális gárdát, mivel a keretük bővelkedik a kézilabdában jól csengő nevekkel. Az ellenfél keretét erősíti többek között az irányító Juhász Ádám, a bal átlövő Theodoros Boskos (görög), a jobb átlövő Marko Panic (bosnyák), a kapus Zernovic (szlovák) és a beállós Marino Maric. Utóbbi nyolcvanötszörös horvát válogatottnak mondhatja magát. 

A magyar élvonalban korábban kétszer találkozott egymással a Komló és a BFR, s mindkettő Bányász sikerrel zárult. Előbbi a 2022/23-as idényben esett Kilvinger Bálint irányításával (29–38), míg a másik már Marosán György vezetésével (40–34). Utóbbi találkozón Melnicsuk Viktor 14 gólt lőtt, akinek a találataira vélhetően most is számítani fognak a Carbonex-Komló szurkolói. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu